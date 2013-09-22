Необходимо написать 2 характеристики о прохождении практики. Вакансия: верстальщик
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт юридических статей наследственной и семейной тематики.
Требования к автору:
1. Желательно юридическое образование.
2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация)
3. Ответственный подход к работе
4. Опыт работы с юридическими текстами
5. Пунктуальность. Сдача материала в срок.
Требования к тексту:
1. 100% уникальность через сервис www.content-watch.ru/text/
2. Соответствие текста правилам русского языка в т.ч. правилам построение речи.
Порядок работы:
1. Вам высылаются статьи с указанными сроками сдачи.
2. Вы пишите статьи и высылаете их согласно указанным срокам.
3. Статьи проверяются на: грамматические ошибки, лишние пробелы, наличие ключевых слов/фраз, количество знаков, наличие подзаголовков. Если присутствуют какие-то грубые недочеты, статья возвращается на доработку.
4. В конце каждой недели вы получаете выплату на Webmoney по написанным статьям.
Цена за 1000 знаков без пробелов: 2 $
Требуемое количество статей - от 20, объемом от 2 до 3 тыс. знаков без пробелов.
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