Рерайт 10.000 знаков.

КопирайтингЗавершен17 заявок200 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Требуется читабельный рерайт текстов по теме службы в армии, призыву, новостям об армии.

В ответе срок, стоимость за 1000 зн.

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Заказывал рерайт 10.000 знаков у Ивана. Все в срок и четко. Были небольшие замечания, оперативно исправил. Уникальность 100%. Рекомендую.
Отличный заказчик: четкое тз, оперативная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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