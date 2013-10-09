3 SEO статьи

$50
КопирайтингЗавершен23 заявки241 просмотр
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Написать 3 SEO оптимизированные статьи до 2000 символов по ключевым словам: плетение кос, уроки плетения кос, схемы плетения кос.

10 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Написала хорошую статью, подобрала иллюстрации, задача выполнена сверх нормы. рекомендую!
Приятное общение и своевременная оплата. Дмитрий - отличный заказчик. Рекомендую!
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