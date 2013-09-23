Здравствуйте. Нам необходим копирайтер для рерайтинга уроков по php. Формат уроков: http://www.poiu.ru/lessons/index.php-2.htm Количество - 50-80 уроков, может больше. Источники мы выдаем. Ждем ваших предложений с указанием цены и сроки за 1 урок или за 1000 знаков. Оплата по факту за ...