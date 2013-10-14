Ищем копирайтера на тематику "Шкафы-купе"

Нужны описания бытовой техники и посуды, для интернет магазина. 300 - 600 символов в каждом описании.
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Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
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