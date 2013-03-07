lju-blah

Людмила Благова lju-blah

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Ищем копирайтера

    Требуется копирайтер для сайта, понимающий в тематике «Шкафы-купе». Ждём увлекательные и уникальные продающие статьи, разъясняющие суть вопроса. Рассчитываем на длительное сотрудничество и большие объёмы работы в дальнейшем. Рассмотрим предложения от 100-150 р. за 1000 ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем копирайтера на тематику "Шкафы-купе"

    Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи на баскетбольный сайт

    Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется копирайтер для написания статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике. Сайт постоянно развивается. Ищем увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Желательны предложения по адекватным расценкам. Знание английского языка приветствуется.

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требуется копирайтер для составления статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике и писем для партнёров. Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт некоммерческий, «для души». Желательны предложения по ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание для копирайтера

    Требуется копирайтер на спортивный сайт для описания краткого содержания фильмов на баскетбольную тематику. Желательны предложения по адекватным расценкам.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для спортивного сайта

    Требуется копирайтер для составления статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике. Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт некоммерческий, «для души». Желательны предложения по адекватным расценкам. Знание английского ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад