Требуется копирайтер для сайта, понимающий в тематике «Шкафы-купе». Ждём увлекательные и уникальные продающие статьи, разъясняющие суть вопроса. Рассчитываем на длительное сотрудничество и большие объёмы работы в дальнейшем. Рассмотрим предложения от 100-150 р. за 1000 ...
- Копирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.Копирайтинг39 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный копирайтер для составления статей на баскетбольный сайт. Ищем человека, разбирающегося в баскетболе (а желательно, любящего эту игру всем сердцем). Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике. Сайт постоянно развивается. Ищем увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Желательны предложения по адекватным расценкам. Знание английского языка приветствуется.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер для составления статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике и писем для партнёров. Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт некоммерческий, «для души». Желательны предложения по ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для поддержания и развития сайта на системе "1С-Битрикс», а также для консультаций администратора сайта.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется верстальщик сайта на системе "1С-Битрикс" для расширения и развития спортивного ресурса (вёрстки новых страниц).HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для поддержания и развития сайта на системе "1С-Битрикс", а также для консультаций администратора сайта.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать и расположить на сайте интерактивную карту субъектов и округов РФ.Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в поиске и установке флэш-игр для сайта на баскетбольную тематику.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер на спортивный сайт для описания краткого содержания фильмов на баскетбольную тематику. Желательны предложения по адекватным расценкам.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим человек, который сможет составить условия пользования сайтом для спортивного ресурса грамотно и в соответствии с Законом.Юридические услуги6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер для составления статей на спортивный сайт по баскетбольной тематике. Сайт находится в постоянном развитии. Ждём увлекательный и лёгкий слог, способность разжечь интерес. Сайт некоммерческий, «для души». Желательны предложения по адекватным расценкам. Знание английского ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад