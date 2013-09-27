Рерайтинг текста

Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо произвести глубокий рерайт 4 статей по 1500-2000 символов.
Для желающих сотрудничать представляю перевод англиских статей которые можно использовать за основу.
Также в 4 статья необходимо ответить на ряд вопросов, которые будут предоставлены исполнителю
Тематика - ветеринария
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