Рерайтинг текста

$10
КопирайтингЗавершен10 заявок269 просмотров
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Добрый день!

Необходимо произвести глубокий рерайт 4 статей по 1500-2000 символов.

Для желающих сотрудничать представляю перевод англиских статей которые можно использовать за основу.

Также в 4 статья необходимо ответить на ряд вопросов, которые будут предоставлены исполнителю

Тематика - ветеринария

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Annamaria
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
3 дня
Сотрудничеством доволен! Все необходимое выполняется без замечаний и задержек! Насчет редактирования текстов, рерайтинга одной статьи в несколько вариантов - буду обращаться повторно. Это мое второе обращение к вам - остался в целом доволен! Спасибо
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, оперативно отвечает в ходе работы, на возникшие вопросы, никаких проблем с оплатой. Очень приятно сотрудничать. С удовольствием, при случае, поработаю еще.
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