Написать партию СЕО-текстов

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка102 просмотра
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Нужно написать 10 текстов обьемом 500 символов.

На каждый из перечисленных запросов по два текста:

Шины летние бу

Шины зимние бу

Шины всесезонные бу

Шины шипованные бу

Диски литые бу

Вместо бу можно б/у

Тематика текстов: выбор бу шин, что лучше - бу или новые.

10 лет назад
vts
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
21 час назад
10 лет назад
$20
2 дня
Полностью доволен работой с Валерией. Качественно, быстро и дешево написала все тексты, что были необходимы. Очень редко встречаю таких профессиональных людей, буду обращаться и впредь!
Спасибо за приятное сотрудничество!
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