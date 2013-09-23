Текст для сайта по кондиционерам и вентиляции

Тема: интеренет магазин климатической техники.

Количество символов - 3000 збп

Текст должен быть разделен на 3 темы с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 1000 збп на каждую):

1) Кондиционеры в Москве (вместо Москвы может стоять любое другое название города) - кондиционеры в Москве, кондиционеры Москва, купить, продажа - широкий ассортимент товаров известных брендов, лучшее обслуживание клиентов

2) Установка и ремонт кондиционеров в Москве - установка кондиционеров в Москве, ремонт кондиционеров в Москве, монтаж, сервис, заправка - качество, надежность, профессиональный штат опытных работников

3) Вентиляция - вентиляция в Москве, проектирование - от бытовой до промышленной, объекты любой сложности, выполнение работ в срок, профессиональный штат работников

Формат: тема - ключевики (1 точное вхождение) - комментарий

Обязательные требования:

Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ на схожую тематику, портфолио.