Текст для сайта по кондиционерам и вентиляции

Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: интеренет магазин климатической техники.
Количество символов - 3000 збп
Текст должен быть разделен на 3 темы с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 1000 збп на каждую):
1) Кондиционеры в Москве (вместо Москвы может стоять любое другое название города) - кондиционеры в Москве, кондиционеры Москва, купить, продажа - широкий ассортимент товаров известных брендов, лучшее обслуживание клиентов
2) Установка и ремонт кондиционеров в Москве - установка кондиционеров в Москве, ремонт кондиционеров в Москве, монтаж, сервис, заправка - качество, надежность, профессиональный штат опытных работников
3) Вентиляция - вентиляция в Москве, проектирование - от бытовой до промышленной, объекты любой сложности, выполнение работ в срок, профессиональный штат работников
Формат: тема - ключевики (1 точное вхождение) - комментарий
Обязательные требования:
Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ на схожую тематику, портфолио.
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