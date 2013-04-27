Необходимо нарисовать дизайн сайта окон. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.oknaprosvet.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же. От потенциального исполнителя требуется оценка сроков и стоимости работ, а также ...