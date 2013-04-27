antimir

Станислав antimir

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн сайта швейцарских часов

    $500

    От потенциального исполнителя требуется оценка сроков, а также портфолио. Общие положения 1) Текущий сайт http://www.clock4you.ru/ 2) Наиболее достойные сайты из сегмента: ⁃ http://www.moscowatch.ru/ ⁃ http://www.replica-watches.ru/ ⁃ http://www.swisstimeclub.ru/ ⁃ http://www.watchesswiss.ru/ ⁃ http://www.realwatch.ru/ 3) Кнопки, активные иконки и ссылки должны быть как минимум в 2х состояниях - обычное и при наведении курсора, для кнопок ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта сумок и аксессуаров

    $500

    От потенциального исполнителя требуется оценка сроков, а также портфолио. Общие положения 1) Похожие сайты ⁃ http://www.moscowatch.ru/ ⁃ http://www.replica-watches.ru/ ⁃ http://www.elite-replica.ru/ ⁃ http://www.wildberries.ru/ ⁃ http://www.lamoda.ru/ ⁃ http://www.swisstimeclub.ru/ 2) Кнопки, активные иконки и ссылки должны быть как минимум в 2х состояниях - обычное и при наведении курсора, для кнопок 3е состояние - при нажатии 3) Пункты ...

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета дизайна оконного сайта

    Требования к верстке: 1) Верстка div-ами 2) Ширина сайта - 980px 3) Кроссбраузерность 1.1) Браузеры: IE до 7й версии, Firefox, Safari, Chrome, Opera, стандартный браузер Android 1.2) Операционные системы: Windows, Mac ...

    AndroidCSSiOSВерстка макета
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры для сайта копий швейцарских часов

    Необходимо сделать 5 баннеров для сайта копий швейцарских часов http://www.moscowatch.ru/ Баннеры должны соответствовать общей стилистике сайта и в оформлении не выходить за рамки представленных в ассортименте брендов (т.е. если на баннере присутствуют изображения часов, то только ...

    Баннер для сайта
    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для раздела "Услуги" климатической компании

    Тема: услуги климатической компании Сайт: http://klimafort.ru/ Количество символов — 3000 збп Текст должен быть уникальным и разделен на 9 тем с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 350 збп на каждую): Монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы Сервисное обслуживание, ремонт, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для сайта по кондиционерам и вентиляции

    Тема: интеренет магазин климатической техники. Количество символов - 3000 збп Текст должен быть разделен на 3 темы с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 1000 збп на каждую): 1) Кондиционеры в Москве (вместо Москвы может стоять ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта магазина климатической техники

    Общее количество текстов – 19. Кол-во знаков – 26500 знбп. Тексты должны быть полностью уникальны. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья на тему "Кондиционеры"

    Тема: Кондиционеры Кол-во символов: 2000 + тематическая картинка Ключевики (1 точное вхождение): Кондиционеры в железнодорожном Отопление в железнодорожном Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для сайта магазина климатической техники

    Общее количество текстов – 18. Кол-во знаков – 25500 знбп. Тексты должны быть полностью уникальны. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик на постоянное сотрудничество

    Для постоянного сотрудничества ищется верстальщик. Работа проектная/сдельная, с возможностью перехода на постоянную. Обязательные требования: - кроссбраузерная, валидная и чистая верстка - верстать руками - знание часто используемых аспектов CSS3 и HTML5 - знание особенностей верстки под CMS Желательно: - знание CSS3 и ...

    JavascriptHTMLJoomlajQuery
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта натяжных потолков

    Необходимо нарисовать дизайн сайта натяжных потолков. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.clipso-russia.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же. Кленовые листья не нужны, разумеется. Калькулятор нужен. От потенциального исполнителя ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по производству и установке окон

    Необходимо нарисовать дизайн сайта окон. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.oknaprosvet.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же. От потенциального исполнителя требуется оценка сроков и стоимости работ, а также ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по производству и установке окон

    Необходимо нарисовать дизайн сайта окон. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.okna-peter.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же, единственное изменение - убрать красный цвет и в целом сделать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макета дизайна сайта

    Необходимо сверстать макет дизайна для простого сайта (шаблоном под joomla 2.5). Кроссбраузерно, валидно, в соответствии со стандартом XHTML 1.0, пункты меню в 3-х состояниях, ссылки и кнопки в 2-х состояниях + страница со всеми основными ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomlaВерстка макета
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макета дизайна сайта под Joomla

    Необходимо сверстать макет дизайна сайта шаблоном под joomla 2.5 (+ joomgallery + модуль обратной связи + калькуляторы на JS). Кроссбраузерно, пункты меню в 3-х состояниях, ссылки и кнопки в 2-х состояниях, страница со всеми основными ...

    JavascriptДизайн сайтаHTMLJoomlaСайт на JoomlaВерстка макета
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад