От потенциального исполнителя требуется оценка сроков, а также портфолио. Общие положения 1) Текущий сайт http://www.clock4you.ru/ 2) Наиболее достойные сайты из сегмента: ⁃ http://www.moscowatch.ru/ ⁃ http://www.replica-watches.ru/ ⁃ http://www.swisstimeclub.ru/ ⁃ http://www.watchesswiss.ru/ ⁃ http://www.realwatch.ru/ 3) Кнопки, активные иконки и ссылки должны быть как минимум в 2х состояниях - обычное и при наведении курсора, для кнопок ...
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
От потенциального исполнителя требуется оценка сроков, а также портфолио. Общие положения 1) Похожие сайты ⁃ http://www.moscowatch.ru/ ⁃ http://www.replica-watches.ru/ ⁃ http://www.elite-replica.ru/ ⁃ http://www.wildberries.ru/ ⁃ http://www.lamoda.ru/ ⁃ http://www.swisstimeclub.ru/ 2) Кнопки, активные иконки и ссылки должны быть как минимум в 2х состояниях - обычное и при наведении курсора, для кнопок 3е состояние - при нажатии 3) Пункты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требования к верстке: 1) Верстка div-ами 2) Ширина сайта - 980px 3) Кроссбраузерность 1.1) Браузеры: IE до 7й версии, Firefox, Safari, Chrome, Opera, стандартный браузер Android 1.2) Операционные системы: Windows, Mac ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать 5 баннеров для сайта копий швейцарских часов http://www.moscowatch.ru/ Баннеры должны соответствовать общей стилистике сайта и в оформлении не выходить за рамки представленных в ассортименте брендов (т.е. если на баннере присутствуют изображения часов, то только ...Баннеры22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема: услуги климатической компании Сайт: http://klimafort.ru/ Количество символов — 3000 збп Текст должен быть уникальным и разделен на 9 тем с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 350 збп на каждую): Монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы Сервисное обслуживание, ремонт, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: интеренет магазин климатической техники. Количество символов - 3000 збп Текст должен быть разделен на 3 темы с примерно одинаковым распределением количества символов (т.е. примерно по 1000 збп на каждую): 1) Кондиционеры в Москве (вместо Москвы может стоять ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Общее количество текстов – 19. Кол-во знаков – 26500 знбп. Тексты должны быть полностью уникальны. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Кондиционеры Кол-во символов: 2000 + тематическая картинка Ключевики (1 точное вхождение): Кондиционеры в железнодорожном Отопление в железнодорожном Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Общее количество текстов – 18. Кол-во знаков – 25500 знбп. Тексты должны быть полностью уникальны. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Обязательные требования: Оценка стоимости и сроков работ, примеры работ.Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Для постоянного сотрудничества ищется верстальщик. Работа проектная/сдельная, с возможностью перехода на постоянную. Обязательные требования: - кроссбраузерная, валидная и чистая верстка - верстать руками - знание часто используемых аспектов CSS3 и HTML5 - знание особенностей верстки под CMS Желательно: - знание CSS3 и ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта натяжных потолков. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.clipso-russia.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же. Кленовые листья не нужны, разумеется. Калькулятор нужен. От потенциального исполнителя ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта окон. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.oknaprosvet.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же. От потенциального исполнителя требуется оценка сроков и стоимости работ, а также ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта окон. Если быть точнее, то нужно перерисовать уже существующий дизайн: http://www.okna-peter.ru/ Вся структура остается такая же один в один, стиль тот же, единственное изменение - убрать красный цвет и в целом сделать ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать макет дизайна для простого сайта (шаблоном под joomla 2.5). Кроссбраузерно, валидно, в соответствии со стандартом XHTML 1.0, пункты меню в 3-х состояниях, ссылки и кнопки в 2-х состояниях + страница со всеми основными ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать макет дизайна сайта шаблоном под joomla 2.5 (+ joomgallery + модуль обратной связи + калькуляторы на JS). Кроссбраузерно, пункты меню в 3-х состояниях, ссылки и кнопки в 2-х состояниях, страница со всеми основными ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад