Баннеры для сайта копий швейцарских часов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки230 просмотров

Необходимо сделать 5 баннеров для сайта копий швейцарских часов http://www.moscowatch.ru/

Баннеры должны соответствовать общей стилистике сайта и в оформлении не выходить за рамки представленных в ассортименте брендов (т.е. если на баннере присутствуют изображения часов, то только тех марок, которые есть на сайте).

Размеры баннеров: 800 х 240 px

Сами баннеры (тексты необходимо скорректировать):

1) 20% скидка на день рождения * только в офисе продаж

2) 35% распродажа до конца недели

3) купи 2 часов 50% скидка на 3

4) 1+1+1=4 купи 3 часов 4 в подарок

5) при покупке 2 часов единовременно получишь скидку 15%

От исполнителя необходима информация о стоимости и сроках работы, а также примеры работ.

11 лет назад
antimir
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Action Script 2, программная часть баннера

    Добрый вечер! Есть готовый баннер в .fla, то есть вся графическая часть готова. Необходимо лишь оперативно доделать программную – прописать код. В основном работа с курсором: ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать 3 баннера

    Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер на постоянную основу

    $50

    выполнять текущие задачи по сайту, корректировку имеющегося материала, так же создавать новые баннеры для рекламы в интернете на различных ресурсах.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисоввать баннер

    Нужно нарисовать баннер 1085 х 80 рх (горизонтальный) Буду рассматривать заявки с портфолио Технические требования: 1. нужно подготовить два варианта баннера - flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать дизайн письма для еmail рассылки

    $85

    Добрый день, нужен человек который имеет понимания как делаются продающие баннера и продающие письма для рассылки, заказывать дизайны писем для рассылки буду часто, по скольку есть база емейлов lamoda, sapato и т.п. ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изготовление баннеров

    Необходимо изготовить: 1) 4 больших баннера и 4 маленьких баннера. На главной странице, по тематике магазина. http://donmag.com.ua/ заменить старые на новые (изготовленные). 2) В правом верхнем углу изготовить и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Картинка к новогодней ночи

    $50

    В общем так, требуется сделать картинку: "Новогодняя вечеринка в Олимпийской деревне!" Всё это будет происходить в спорт-баре "Легенда". Жду примеры ваших работ. Должно быть что - то примерно такое, как на образце.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад