Баннеры для сайта копий швейцарских часов

Необходимо сделать 5 баннеров для сайта копий швейцарских часов http://www.moscowatch.ru/

Баннеры должны соответствовать общей стилистике сайта и в оформлении не выходить за рамки представленных в ассортименте брендов (т.е. если на баннере присутствуют изображения часов, то только тех марок, которые есть на сайте).

Размеры баннеров: 800 х 240 px

Сами баннеры (тексты необходимо скорректировать):

1) 20% скидка на день рождения * только в офисе продаж

2) 35% распродажа до конца недели

3) купи 2 часов 50% скидка на 3

4) 1+1+1=4 купи 3 часов 4 в подарок

5) при покупке 2 часов единовременно получишь скидку 15%

От исполнителя необходима информация о стоимости и сроках работы, а также примеры работ.