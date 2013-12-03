Добрый день, нужен человек который имеет понимания как делаются продающие баннера и продающие письма для рассылки, заказывать дизайны писем для рассылки буду часто, по скольку есть база емейлов lamoda, sapato и т.п. ...
Нарисоввать баннер
Нужно нарисовать баннер 1085 х 80 рх (горизонтальный)
Буду рассматривать заявки с портфолио
Технические требования:
1. нужно подготовить два варианта баннера - flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или jpeg, чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина
2. вес баннера – не более 40Кб, для баннеров-растяжек 50Кб
3. у всех баннеров, кроме растяжки, обязательно рамка
4. ссылка в новом окне
5. поверх всех слоев должна быть создана кнопка со следующим кодом:
on (release) {getURL(link, "_blank");}
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $85Баннеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо изготовить: 1) 4 больших баннера и 4 маленьких баннера. На главной странице, по тематике магазина. http://donmag.com.ua/ заменить старые на новые (изготовленные). 2) В правом верхнем углу изготовить и ...Завершен11 лет назад
- $50
В общем так, требуется сделать картинку: "Новогодняя вечеринка в Олимпийской деревне!" Всё это будет происходить в спорт-баре "Легенда". Жду примеры ваших работ. Должно быть что - то примерно такое, как на образце.Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется 3 больших баннера (1024x411) + 3 маленьких (дублирующих суть больших) сюда - http://zovzolota.ru/ Не знаю получится-ли использовать картинки товаров, которые у нс есть - но хотелось-бы. (оригиналы могу прислать, но качество съемки - ...Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте, для продвижения интернет-магазина на партнерских площадках, необходимо разработать 20 баннеров. Тематика "КОКТЕЙЛЬНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ". Сайт www.moyaodejda.ru. Форматы GIF, JPG Размеры файлов для баннеров вышеуказанных форматов: 250х40 – до 12 Кб ...Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.Завершен11 лет назад
Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена. Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) ...Завершен11 лет назад
Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут ...Завершен11 лет назад
нужно отрисовать макет в векторе. Интересует срок исполнения и стоимость?Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо хорошо отретушировать 500 интерьерных фотографий, далее нанести водный знак на них с последующим размещением фотографий на сайт. Укажите ваши ожидания по цене. Предпочтения будет отдано исполнителям с примерами работ.Баннеры30 заявокЗакрыт11 лет назад