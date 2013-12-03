Нарисоввать баннер

Нужно нарисовать баннер 1085 х 80 рх (горизонтальный)

Буду рассматривать заявки с портфолио

Технические требования:

1. нужно подготовить два варианта баннера - flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или jpeg, чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина

2. вес баннера – не более 40Кб, для баннеров-растяжек 50Кб

3. у всех баннеров, кроме растяжки, обязательно рамка

4. ссылка в новом окне

5. поверх всех слоев должна быть создана кнопка со следующим кодом:

on (release) {getURL(link, "_blank");}