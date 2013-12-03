Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена. Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) ...
Требуется статичный баннер
Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378
Статика для слайдера.
Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.
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