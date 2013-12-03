Требуется статичный баннер

Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут ...