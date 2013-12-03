Требуется статичный баннер

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Завершен3 заявки81 просмотр

Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378

Статика для слайдера.

Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.

11 лет назад
zoker
37 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Просто шикарно отработали. Очень быстро и качественно, что и требовалось по этому проекту.
Хороший проект, четкое ТЗ от Максима и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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