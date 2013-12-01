Графика для новогоднего проекта

Уважаемые исполнители,

Необходима графика новогодней тематики для приложения-поздравлялки клиентов на сайт, детали которого по ссылке http://app.uxpin.com/2c65a3172b5e67c503aafb5eef1878331b677c5d/4721441m, а также баннер на главную сайта также новогодний.

Все обсуждения и детали в личке.