Баннер

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Завершен4 заявки134 просмотра

Нужен баннер сегодня до 19.30 МСК

1. Размер фото http://vk.com/turbiz?z=photo-54552117_315718361%2Falbum-54552117_00%2Frev

2. Это баннер для размещения вконтакте, должен быть ярким, привлекать внимание.

3. Фото для баннера:

1) Бабак Эйвази https://www.dropbox.com/s/ohdz2qplllhs1bc/babak20.png

2) Андрей Парабеллум http://plus.infobusiness2.ru/wp-content/uploads/2013/11/parab1.jpg

4. структура баннера: https://www.dropbox.com/s/l5kh7nf530kgb7g/banner-struktura.png

Сегодня до 19.30 МСК нужно сделать. До сдачи хотелось бы несколько вариантов просмотреть,

чтобы было время вносить правки.

Текст к тренерам:

Автор тренинга

Бабак Эйвази

- практик туристического бизнеса

- финалист проекта «Коучинг на миллион»

- автор проекта TurBiz.info

ТОП-эксперт

Андрей Парабеллум

- самый высокооплачиваемый бизнес-консультант в СНГ

- успешный бизнесмен

- практик инфобизнеса

- автор более 70 популярных книг бизнес-тематики

WordPress
11 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Просто очень доволен результатом! Наконец-то нашел дизайнера баннеров, который делает с первого раза так, как мне нужно. Буду и дальше работать.
Очень рад сотрудничеству с Романом! Детальное и понятное задание, мгновенная оплата и только позитивные эмоции от общения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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