Необходим новый банер на главную страницу интернет-магазина оптики www.linzipenzi.ru (шапка сайта). Необходимо два варианта: обычный + с новогодней тематикой.
Баннер
Нужен баннер сегодня до 19.30 МСК
1. Размер фото http://vk.com/turbiz?z=photo-54552117_315718361%2Falbum-54552117_00%2Frev
2. Это баннер для размещения вконтакте, должен быть ярким, привлекать внимание.
3. Фото для баннера:
1) Бабак Эйвази https://www.dropbox.com/s/ohdz2qplllhs1bc/babak20.png
2) Андрей Парабеллум http://plus.infobusiness2.ru/wp-content/uploads/2013/11/parab1.jpg
4. структура баннера: https://www.dropbox.com/s/l5kh7nf530kgb7g/banner-struktura.png
Сегодня до 19.30 МСК нужно сделать. До сдачи хотелось бы несколько вариантов просмотреть,
чтобы было время вносить правки.
Текст к тренерам:
Автор тренинга
Бабак Эйвази
- практик туристического бизнеса
- финалист проекта «Коучинг на миллион»
- автор проекта TurBiz.info
ТОП-эксперт
Андрей Парабеллум
- самый высокооплачиваемый бизнес-консультант в СНГ
- успешный бизнесмен
- практик инфобизнеса
- автор более 70 популярных книг бизнес-тематики
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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