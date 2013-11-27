Изготовление Flash баннера

Нужен баннер 895х80.

1. фон анимированный (возможно в виде галактики, но главное чтоб не сливались слова и другие изображения)

2. слева логотип

3. правее анимированный слоган,лучше поочередно первая строка затухает на ее месте появляется вторая

4. справа стилизованное изображения телефона и постоянно меняющееся изображения аксессуаров и скидок. (возможно аксессуары по обе стороны от телефона и вращаются по траектории карусели )

От вас ссылка на портфолио.