для сайта eurosegway (точка) cz требуется пара цепляющих флеш-банеров для КМС гугла, размер 300х250 фото и видеоматериалы предоставим пишите цены и сроки, не забыв оставить ссылочку на ваше портфолио Предложения по сценарию ...
Изготовление Flash баннера
Нужен баннер 895х80.
1. фон анимированный (возможно в виде галактики, но главное чтоб не сливались слова и другие изображения)
2. слева логотип
3. правее анимированный слоган,лучше поочередно первая строка затухает на ее месте появляется вторая
4. справа стилизованное изображения телефона и постоянно меняющееся изображения аксессуаров и скидок. (возможно аксессуары по обе стороны от телефона и вращаются по траектории карусели )
От вас ссылка на портфолио.
Заявки фрилансеров
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