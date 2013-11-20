Шапка сайта

hochu-eto.com

Размер 950х510

На рисунке, должны быть отображены 3 продукта

1 продукт -система учета

Нужно нарисовать внутри гаджетов нашу систему учета. К гаджетам на картинке "картинка 1"добавить еще смартфон и планшет. Картинка "Загруженное" -это изображение на экран всех устройств, его не надо вставлять, нужно перерисовать, т.к. данные реальные и их использовать нельзя.

2 продукт -управление каналами продаж: включить туда картинки сайтов booking.com,ostrovok.ru и oktogo.ru, вместо тех, что на фото;

3 продукт-кнопка: дизайн кнопки нужно придумать, но задумка проста "кнопка со словом "забронировать" и курсор к ней подведенный.