Нужно нарисовать шапку и меню для будущего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок220 просмотров

Нужно разработать дизайн верхней части сайта (шапка сайта и полосу меню)

Тематика сайта: красивая фигура, похудение, здоровье

Название сайта: Fit And Slim (должно быть нарисовано на баннере)

Дополнительный текст, слоган: “All you should know about healthy lifestyle” (должно быть тоже написано или нарисовано на баннере).

Ширина сайта (также баннера и меню): 960 px

Высота баннера и меню: на выбор дизайнера.

Создать нужно верхний баннер (шапку сайта) и полосу горизонтального меню с добавленными текстами. Баннер и меню будут оранжевыми (или в оранжевых тонах). Углы везде острые (без округлений).

Елементы меню:

Fitness and Exercises

Healthy Food

Diet And Nutrition

Other Weight Loss Secrets

Beauty and Wellness

Health And Psychology

Эти тексты нужно красиво разместить на меню, подобрать шрифт, размер, цвет, регистр (оставить так как есть или лучше большими буквами написать), определить делать ли перенос слов или нет. В общем поексперементировать нужно с текстами меню.

Прикрепленный файл - это приблизительная структура как все будет выглядеть.

Могу добавить что будущий сайт с вашим дизайном должен выглядеть очень аккуратным и привлекательным, чтобы приятно было на нем находиться.

11 лет назад
ofesak
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Дизайн нарисован красиво. Не было проблем с пожеланиями/поправками. Спасибо за хорошую работу!
Хороший заказчик, работать было очень приятно. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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