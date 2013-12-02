Нужно создать / нарисовать 3 статичных банера-картинки и 1/2 картинки для оформления новостей. Картинки-банеры должны быть простыми, с хорошо читаемым текстом – 220х110 пикселей Можно чуть больше по высоте, но все три картинки ...
Нужно нарисовать шапку и меню для будущего сайта
Нужно разработать дизайн верхней части сайта (шапка сайта и полосу меню)
Тематика сайта: красивая фигура, похудение, здоровье
Название сайта: Fit And Slim (должно быть нарисовано на баннере)
Дополнительный текст, слоган: “All you should know about healthy lifestyle” (должно быть тоже написано или нарисовано на баннере).
Ширина сайта (также баннера и меню): 960 px
Высота баннера и меню: на выбор дизайнера.
Создать нужно верхний баннер (шапку сайта) и полосу горизонтального меню с добавленными текстами. Баннер и меню будут оранжевыми (или в оранжевых тонах). Углы везде острые (без округлений).
Елементы меню:
Fitness and Exercises
Healthy Food
Diet And Nutrition
Other Weight Loss Secrets
Beauty and Wellness
Health And Psychology
Эти тексты нужно красиво разместить на меню, подобрать шрифт, размер, цвет, регистр (оставить так как есть или лучше большими буквами написать), определить делать ли перенос слов или нет. В общем поексперементировать нужно с текстами меню.
Прикрепленный файл - это приблизительная структура как все будет выглядеть.
Могу добавить что будущий сайт с вашим дизайном должен выглядеть очень аккуратным и привлекательным, чтобы приятно было на нем находиться.
Выбранный исполнитель
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