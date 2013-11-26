Необходимо сделать 3 баннера на сайт tatarmaster.ru для слайдера. Тексты для слайдов: 1 слайд: 99% товар в наличии, приятные цены, покупка в 3 клика, 2 слайд: доставка курьером по всей России до двери, доставка почтой России, самовывоз (со склада в г.Казань), 3 слайд: оплата товара: наличными курьеру, web-money, yandex-кошелек, блиц-перевод Сбербанка, наложенным платежом в "Почта России", через расчетный счет. Картинки для слайдов: в первом- какая-то общетематическая картинка(орнамент,девушка в нац.костюме (татарском), во втором - клипарт курьера, логотип почты россии, клипарт человечка с коробкой в руке, в третьем - логотипы webmoney, yandex, сбербанка и почты россии.