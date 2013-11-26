Приложение ВК. Баннер в сине-зеленых тонах под Андроид. Шлите ваше портфолио.
Необходимо сделать 3 баннера
Необходимо сделать 3 баннера на сайт tatarmaster.ru для слайдера. Тексты для слайдов: 1 слайд: 99% товар в наличии, приятные цены, покупка в 3 клика, 2 слайд: доставка курьером по всей России до двери, доставка почтой России, самовывоз (со склада в г.Казань), 3 слайд: оплата товара: наличными курьеру, web-money, yandex-кошелек, блиц-перевод Сбербанка, наложенным платежом в "Почта России", через расчетный счет. Картинки для слайдов: в первом- какая-то общетематическая картинка(орнамент,девушка в нац.костюме (татарском), во втором - клипарт курьера, логотип почты россии, клипарт человечка с коробкой в руке, в третьем - логотипы webmoney, yandex, сбербанка и почты россии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
150х600 текст: Деньги, которых хватит надолго до 3 000 000 до 15 лет низкий процент! ответ на заявку - в течении часа кнопка "оформить ...Завершен11 лет назад
- $5
тематика паблика-американский рэп. Название Лаборатория Рэпа. Хочу на аватарке были: американские рэп-исполнители(eminem.2pac.eazy-e.notorious big...- без разницы, но не менее 2) и самое название. Еще надпись subscribe и такая красивая стрелочки вниз. Только в темных тонах делать ...Закрыт11 лет назад
- $10
Необходимо разработать один анимированный рекламный gif баннер. Подробности см. в ТЗ во вложении.Завершен11 лет назад
- $250
Доброе утро! Нужно разработать дизайн: семи видов плакатов размером 50х110 см; семи видов листовок А4 формата; буклет три створки А4 формат; интерактивный баннер для сайта. Сделать всё ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать 3 баннера для сайта о доставке, некоторых акциях магазина. ТЗ пришлю в скайп Баннер будет включать в себя фон, надпись красивым шрифтом, фото. Работа много времени не займёт. Прошу писать кто свободен, ...Баннеры22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки) ...Баннеры29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо 1. создать баннер 570*270 2. создать HTML страницу. - страница одна. - на странице 7 разделов. ...Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо создать красивый баннер, очень привлекательный и нажимательный. Основная цель - НАЖАТЬ НА БАННЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. Поэтому он должен быть красочным и вызывающим. Можете сразу рисовать макеты и ставить ватермарки, заберу несколько самых ...Баннеры8 заявокЗакрыт11 лет назад