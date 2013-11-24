Нарисовать простенький баннер

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Закрыт22 заявки154 просмотра

Требуется нарисовать 3 баннера для сайта о доставке, некоторых акциях магазина. ТЗ пришлю в скайп Баннер будет включать в себя фон, надпись красивым шрифтом, фото. Работа много времени не займёт. Прошу писать кто свободен, а также примерную цену за 3 баннера.

11 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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