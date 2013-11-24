Нарисовать простенький баннер

Требуется нарисовать 3 баннера для сайта о доставке, некоторых акциях магазина. ТЗ пришлю в скайп Баннер будет включать в себя фон, надпись красивым шрифтом, фото. Работа много времени не займёт. Прошу писать кто свободен, а также примерную цену за 3 баннера.