Аккуратное оформление баннеров

Необходимо нарисовать 2 баннера косметической тематики для праздничного периода. Оформлено все должно быть соответствующе, очень красиво нужно, чтобы как для глянцевого журнала. Один баннер: 600 х 210, второй 900х 450. Подробности после изучения Вашего портфолио.