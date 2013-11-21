Разработать 2 графических банера

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Завершен8 заявок104 просмотра

Проект на сегодня - срочный.

Нужно разработать два графических банера для сайта, тематика спорт.

11 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Отличные банеры - яркие, аккуратные и быстро! Будем работать.
Приятное общение, исчерпывающая постановка задания и легкая приемка работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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