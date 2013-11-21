Баннер 728*90

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Завершен14 заявок137 просмотров

Нужен баннер на флеше 728*90

Рекламирующий компанию http://pdim.com.ua/

предоставлю проспект в пдф в котором тоже есть красивые иллюстрации так же как и на сайте.

11 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель. очень рад сотрудничеству. рекомендую.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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