Баннер 728*90

Разработка дизайн-приглашения для рассылки по электронной почте среди сотрудников на новогоднее корпоративное мероприятие. Тема вечера "НА ВСЕ ВРЕМЕНА!" (микс 80-х, 90-х, 2000-х гг). Приглашение должно визуально, очень символично отображать эти эпохи. У нас своего рода ...