Сделать 5 красочных баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок181 просмотр

Здравствуйте, необходимо нарисовать баннера.

Исходники дисконта и визитки есть

Размер 824X240

сайт http://expressushi.ru/

баннеров 5 штук

1. дисконтная карта,сама карта,текст. Дисконтная накопительная карта, Копите с аппетитом. Больше заказов, больше скидка!

2. суши рубли, Забирать заказ самому стало выгодно! За каждые потраченные 250 рублей мы вернем вам 50 обратно! ну и фотка рубликов.

3. Express Ланч, Каждый будний день с 12-00 до 16-00 все Маки по 99р Урамаки по 199р.

4.День рождения. День рождения! 15% скидка Именинникам

5..Делай заказ заранее со скидкой 5% (сделав заказ за 3 часа)

пусть баннера будут поярче шрифты большие аппетитные,

http://www.tanuki.ru/ что то типо как тут )

11 лет назад
seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу! Работа была сделана быстро и качественно.
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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