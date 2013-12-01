Сделать 5 красочных баннеров

Здравствуйте, необходимо нарисовать баннера.

Исходники дисконта и визитки есть

Размер 824X240

сайт http://expressushi.ru/

баннеров 5 штук

1. дисконтная карта,сама карта,текст. Дисконтная накопительная карта, Копите с аппетитом. Больше заказов, больше скидка!

2. суши рубли, Забирать заказ самому стало выгодно! За каждые потраченные 250 рублей мы вернем вам 50 обратно! ну и фотка рубликов.

3. Express Ланч, Каждый будний день с 12-00 до 16-00 все Маки по 99р Урамаки по 199р.

4.День рождения. День рождения! 15% скидка Именинникам

5..Делай заказ заранее со скидкой 5% (сделав заказ за 3 часа)

пусть баннера будут поярче шрифты большие аппетитные,

http://www.tanuki.ru/ что то типо как тут )