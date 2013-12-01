Приветствую. Постоянно требуется делать статичные баннеры различной тематики для мобильных устройств. Не высокой сложности. Основной критерий, чтобы пользователь чётко понимал что его ждёт после клика. Примерный вид - тематичная картинка, большая ...
Сделать 5 красочных баннеров
Здравствуйте, необходимо нарисовать баннера.
Исходники дисконта и визитки есть
Размер 824X240
баннеров 5 штук
1. дисконтная карта,сама карта,текст. Дисконтная накопительная карта, Копите с аппетитом. Больше заказов, больше скидка!
2. суши рубли, Забирать заказ самому стало выгодно! За каждые потраченные 250 рублей мы вернем вам 50 обратно! ну и фотка рубликов.
3. Express Ланч, Каждый будний день с 12-00 до 16-00 все Маки по 99р Урамаки по 199р.
4.День рождения. День рождения! 15% скидка Именинникам
5..Делай заказ заранее со скидкой 5% (сделав заказ за 3 часа)
пусть баннера будут поярче шрифты большие аппетитные,
http://www.tanuki.ru/ что то типо как тут )
Выбранный исполнитель
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