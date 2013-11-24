Нужно сделать флеш-баннер размером 550х300 пикселей. Баннер для спец. предложение на восстановление лакокрасочного покрытия автомобиля. Все предложения указывать здесь, в личку и аську не писать. Обязательно указывать цену и срок. ...
Флеш баннер
Необходимо сделать баннер с авто Mazda 3. Нужно, чтобы мазда как-то двигалась (вращалась, ездила вперед-назад, приближалась или еще что-то). Рядом пару слов еще добавить, тоже с анимацией.
Оплата WM, ЯД.
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