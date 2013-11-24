Флеш баннер

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Завершен15 заявок166 просмотров

Необходимо сделать баннер с авто Mazda 3. Нужно, чтобы мазда как-то двигалась (вращалась, ездила вперед-назад, приближалась или еще что-то). Рядом пару слов еще добавить, тоже с анимацией.

Оплата WM, ЯД.

11 лет назад
artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена как надо. Претензий нет.
Четкое тз, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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