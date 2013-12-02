Требуются статические баннеры/кнопки для сайта

Для размещения на главной страницы сайта необходимо 7 статичных баннеров/кнопок для главной страницы сайта. Схема размещения баннеров во вложении, просьба учитывать ее при подготовке макетов.

У всех баннеров края должны быть закругленны.

1. 135х135 px - в центре кнопки логотип (во вложении)

2. 135х772 px (высотахширина) - текст "Костюмы для утренников", подобрать имиджи детских новогодних костюмов и все это разместить

3. 135х453 px (высотахширина) - текст "Пышные юбки", подобрать имиджи детских пышных юбок, можно что-то посмотреть по ссылке http://fest4kids.ru/internet-magazin/category/14/pyshnye-jubki/

4. 135х453 (высотахширина) - текст "Нарядные платья", подобрать имиджи нарядных детских платьев, можно что-то посмотреть по ссылке http://fest4kids.ru/internet-magazin/category/13/platja/

5. 135х453 px (высотахширина) - текст "Комплекты нарядов", подобрать имиджи нарядных детских костюмов (юбка+кофта, шорты + футболка) или посмотреть что-то по ссылке http://fest4kids.ru/internet-magazin/category/28/kostjumy/

6. 135х453 px (высотахширина) - Текст "Аксессуары", подобрать имиджи аксессуаров для праздников (нарядные ободки, браслеты, заколки) или посмотреть по ссылке http://fest4kids.ru/internet-magazin/category/16/aksessuary/

7. 135х930 px (высотахширина) - Текст "Распродажа" и подобрать имиджи ассоциирующиеся с распродажей (%, SALE и т.п.)

оплата ВМ или ЯД. Заявки без цен и сроков не рассматриваем.

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