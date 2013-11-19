Нужен банер для привлечения клиентов к регистрации на сайте. Можно без картинок, а только текст. Размеры 240*400 и 728*90

Банер делается для сайта poskidkam.com.ua

Цель: привлечь онлайн магазины.

Текст и смысл примерно такой: Как повысить продажи? Как продать еще больше в рождественские праздники? Где взять новых клеинтов? Сервис POSKIDKAM! Регистрируйтесь, сегодня бесплатно!