20 баннеров для интернет-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок161 просмотр

Нужно изготовить 20 статических баннеров для текстильного интернет-портала. Дизайн баннеров должен быть выполнен в соответствии с дизайном сайтов, на которые они будут переходить. Размеры 190*130.

11 лет назад
freeflyofdream
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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