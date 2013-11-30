Разработка баннеров для сайта

Заказывала у Александры баннеры и слайды. Могу сказать одно, сделано супер - все в соответствии с ТЗ и моими многочисленными пожеланиями, возникавшими в ходе работы. Александра очень ответственно подошла к работе - изучила сайт для которого выполнялся проект и сумела выполнить задание в полном соответствии стилистике и направленности сайта. В результате получилось отличное законченное решение. Рекомендую Александру всем для кого важен индивидуальный и профессиональный подход к выполнению проекта!