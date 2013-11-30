Нужно изготовить 20 статических баннеров для текстильного интернет-портала. Дизайн баннеров должен быть выполнен в соответствии с дизайном сайтов, на которые они будут переходить. Размеры 190*130.
Разработка баннеров для сайта
Требуется разработать 8 изображений для сайта. Подробное описание в ТЗ (см. вложение).
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