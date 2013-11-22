Баннер для приложения ВК (ВКонтакте)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок170 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать красивый баннер, очень привлекательный и нажимательный. Основная цель - НАЖАТЬ НА БАННЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. Поэтому он должен быть красочным и вызывающим. Можете сразу рисовать макеты и ставить ватермарки, заберу несколько самых интересных. Вот пример приложения для которого нужно рисовать:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android

Жду предложений.

11 лет назад
mr_vendetta
Илья 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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