8 баннеров для интернет-магазина

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Закрыт29 заявок360 просмотров

Уважаемые фрилансеры,

нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки)

Т/З для интернет-магазина Капитан Колесико:

1. Статические баннера 4 шт

2. Найти хорошие, качественные фотографии воблеров, катушек, удилищ, вставить логотип и надписи.

3. Размер: 1210 пх на 350 пх

4. Примеры баннеров http://okunek.com.ua/ (на главной странице)

5. Логотип http://kapitan.kolesiko.ua/skin/frontend/kapitan/default/images/logo/logo.png

Воблеры:

Фотография.(красивая, качественная фотография как на воблер поймали рыбку,или раскладка с воблерами) Логотип компании. Надпись.

Надпись:

На вкус и цвет!

Огромный выбор воблеров!

Катушки:

Фотография.(крупным планом катушка) Логотип компании. Надпись.

Надпись:

Поступление новых моделей 2014 года!

Удилища:

Фотография.(крупным планом удилища) Логотип компании. Надпись.

Надпись:

Размер имеет значение!

Широкий выбор удилищ!

Фотография рыбалки. Заглавная страница

Фотография. Логотип компании. Надпись.

Надпись:

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11 лет назад
bezklynskyi
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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