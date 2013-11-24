Необходимо 1. создать баннер 570*270 2. создать HTML страницу. - страница одна. - на странице 7 разделов. ...
8 баннеров для интернет-магазина
Уважаемые фрилансеры,
нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки)
Т/З для интернет-магазина Капитан Колесико:
1. Статические баннера 4 шт
2. Найти хорошие, качественные фотографии воблеров, катушек, удилищ, вставить логотип и надписи.
3. Размер: 1210 пх на 350 пх
4. Примеры баннеров http://okunek.com.ua/ (на главной странице)
5. Логотип http://kapitan.kolesiko.ua/skin/frontend/kapitan/default/images/logo/logo.png
Воблеры:
Фотография.(красивая, качественная фотография как на воблер поймали рыбку,или раскладка с воблерами) Логотип компании. Надпись.
Надпись:
На вкус и цвет!
Огромный выбор воблеров!
Катушки:
Фотография.(крупным планом катушка) Логотип компании. Надпись.
Надпись:
Поступление новых моделей 2014 года!
Удилища:
Фотография.(крупным планом удилища) Логотип компании. Надпись.
Надпись:
Размер имеет значение!
Широкий выбор удилищ!
Фотография рыбалки. Заглавная страница
Фотография. Логотип компании. Надпись.
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