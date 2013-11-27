Доброе утро! Нужно разработать дизайн: семи видов плакатов размером 50х110 см; семи видов листовок А4 формата; буклет три створки А4 формат; интерактивный баннер для сайта. Сделать всё ...
Разработать баннер
Необходимо разработать один анимированный рекламный gif баннер. Подробности см. в ТЗ во вложении.
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Заявки фрилансеров
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