Разработать баннер

Заказывала рекламный анимированный gif баннер. Николай все сделал в точности в соответствии с ТЗ, строго в установленный срок. Всегда был на связи, оперативно вносил изменения в соответствии с моими пожеланиями. Могу рекомендовать данного исполнителя всем, кто заинтересован в качестве и профессиональном подходе к выполнению проекта.