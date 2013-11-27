Разработать баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок119 просмотров

Необходимо разработать один анимированный рекламный gif баннер. Подробности см. в ТЗ во вложении.

11 лет назад
rain_bow
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказывала рекламный анимированный gif баннер. Николай все сделал в точности в соответствии с ТЗ, строго в установленный срок. Всегда был на связи, оперативно вносил изменения в соответствии с моими пожеланиями. Могу рекомендовать данного исполнителя всем, кто заинтересован в качестве и профессиональном подходе к выполнению проекта.
Отлично поработали, четкое детальное ТЗ, адекватные правки, мгновенная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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