Создать баннер для рекламы приложения ВК

тематика паблика-американский рэп. Название Лаборатория Рэпа. Хочу на аватарке были: американские рэп-исполнители(eminem.2pac.eazy-e.notorious big...- без разницы, но не менее 2) и самое название. Еще надпись subscribe и такая красивая стрелочки вниз. Только в темных тонах делать ...