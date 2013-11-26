Сроки: к завтрашнему утру - 2 варианта Цена: 80$ Оставляйте контакты здесь Возможна предоплата
Дизайнер (оформление групп в соц сетях)
Добрый день, уважаемые дизайнеры!
Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:
требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!
Есть срочные работы, которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен.
Полное оформление группы (аватар + меню)/канала и интеграция оформления на группу/страницу= 250 руб.
После выполнения работы и отправки для утверждения/корректировок заказчику вносим залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок или утверждения работ заказчиками.
Заказы есть постоянно!
Заявки фрилансеров
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