Дизайнер (оформление групп в соц сетях)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки175 просмотров

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:

требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!

Есть срочные работы, которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен.

Полное оформление группы (аватар + меню)/канала и интеграция оформления на группу/страницу= 250 руб.

После выполнения работы и отправки для утверждения/корректировок заказчику вносим залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок или утверждения работ заказчиками.

Заказы есть постоянно!

11 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать 3 баннера

    $10

    Необходимо сделать 3 баннера на сайт tatarmaster.ru для слайдера. Тексты для слайдов: 1 слайд: 99% товар в наличии, приятные цены, покупка в 3 клика, 2 слайд: доставка курьером по всей России до двери, доставка почтой ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вертикальный jpeg /png баннер

    $5

    150х600 текст: Деньги, которых хватит надолго до 3 000 000 до 15 лет низкий процент! ответ на заявку - в течении часа кнопка "оформить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аватар для паблика.

    $5

    тематика паблика-американский рэп. Название Лаборатория Рэпа. Хочу на аватарке были: американские рэп-исполнители(eminem.2pac.eazy-e.notorious big...- без разницы, но не менее 2) и самое название. Еще надпись subscribe и такая красивая стрелочки вниз. Только в темных тонах делать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать баннер

    $10

    Необходимо разработать один анимированный рекламный gif баннер. Подробности см. в ТЗ во вложении.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн плаката, буклета и баннера. Срочно

    $250

    Доброе утро! Нужно разработать дизайн: семи видов плакатов размером 50х110 см; семи видов листовок А4 формата; буклет три створки А4 формат; интерактивный баннер для сайта. Сделать всё ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать простенький баннер

    Требуется нарисовать 3 баннера для сайта о доставке, некоторых акциях магазина. ТЗ пришлю в скайп Баннер будет включать в себя фон, надпись красивым шрифтом, фото. Работа много времени не займёт. Прошу писать кто свободен, ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 8 баннеров для интернет-магазина

    Уважаемые фрилансеры, нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки) ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад