Статический баннер

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Завершен12 заявок135 просмотров

Изготовление статического баннера для сайта www.ivlinza.ru - для слайдера в шапке.

Ранее делали уже 3 баннера, все исходники по ним смогу предоставить. Необходимо соблюдение заданной стилистики.

Краткое описание баннера во вложении.

11 лет назад
triton-studio
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Оперативная работа полностью в рамках ТЗ, быстрое выполнение доработок.
Андрей, большое спасибо за проект, быструю оплату и за отличный отзыв о моей работе! Надеюсь на продолжение сотрудничества. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
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Была
9 лет назад
11 лет назад

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