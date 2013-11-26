Нужно разработать дизайн верхней части сайта (шапка сайта и полосу меню) Тематика сайта: красивая фигура, похудение, здоровье Название сайта: Fit And Slim (должно быть нарисовано на баннере) Дополнительный текст, слоган: “All you ...
Создание баннеров для сайта одежды
Создание банеров для интерне-магазина брендовой одежды.
Размеры 160 x 600, 250*250, 336*280,728*90.
Работа не постоянной основе.
Стоимость работ оговаривается, нужен стильный и качественный материал !
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