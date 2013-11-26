Создание баннеров для сайта одежды

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Закрыт34 заявки202 просмотра

Создание банеров для интерне-магазина брендовой одежды.

Размеры 160 x 600, 250*250, 336*280,728*90.

Работа не постоянной основе.

Стоимость работ оговаривается, нужен стильный и качественный материал !

11 лет назад
dorna_xa
Ксения 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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