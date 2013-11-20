Нарисовать статичные jpeg баннеры на сайт 5-6 шт. Вместо тех которые есть. Перед рисованием обсудим темы и как будут выглядеть.
Нарисовать анимационный баннер для главной
Требуется нарисовать анимационный баннер для на главной странице сайта, тематика «кредиты»
В прикрепленном файле, примерно описал, что хочу видеть в баннере
Прошу обязательно указывать цену за всю работу и сроки выполнения.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются!
Заявки фрилансеров
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