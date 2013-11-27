для сайта eurosegway (точка) cz требуется пара цепляющих флеш-банеров для КМС гугла, размер 300х250 фото и видеоматериалы предоставим пишите цены и сроки, не забыв оставить ссылочку на ваше портфолио Предложения по сценарию ...
Нужны два баннера
Добрый день.
Нужны два КРАСИВЫХ баннера под проект 468*60 и 728*90
Формат gif или flash
Заявки фрилансеров
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