для сайта eurosegway (точка) cz требуется пара цепляющих флеш-банеров для КМС гугла, размер 300х250 фото и видеоматериалы предоставим пишите цены и сроки, не забыв оставить ссылочку на ваше портфолио Предложения по сценарию ...
Создание логотипа
Всем привет!
Необходимо создать логотип для компании которая занимается услугами в строительной сфере. Бриф по логотипу заполнен, при необходимости готов отправить на почту исполнителя. Также нужно сделать как минимум три варианта логотипов.
Заявки фрилансеров
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