Дизайн письма для еmail рассылки

добрый день, нужен человек который имеет понимания как делаются продающие баннера и продающие письма для рассылки, заказывать дизайны писем для рассылки буду часто, по скольку есть база емейлов lamoda, sapato и т.п.

т.е. баннера в письме должны быть качественные, что бы была хорошая конверсия с них.

есть макет по которому просто нужно изменить картинки и баннера, работа простая, но нужно сделать качественно, если никогда не делали дизайн писем для рассылки, не стоит писать.

бюджет на письмо: 1000 руб.

срок: 1 день

макет не могу выкладывать, по скольку он разрабатывался для компании и не очень хочется что бы все его начали клонировать.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.