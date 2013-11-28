для сайта eurosegway (точка) cz требуется пара цепляющих флеш-банеров для КМС гугла, размер 300х250 фото и видеоматериалы предоставим пишите цены и сроки, не забыв оставить ссылочку на ваше портфолио Предложения по сценарию ...
4 статических баннера
Здравствуйте!
Необходимо создать 4 статических баннера для главной страницы для интернет-магазина с разными текстами вместо тех, которые есть.
Заявки фрилансеров
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