Flash-баннер. Векторная анимация

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Закрыт8 заявок102 просмотра

Добрый день!

Требуется человек, который качественно отрисует и анимирует flash-баннер. Стиль: векторная анимация.

Есть сценарий, пожелания по стилю и хорошая оплата.

Подробности кандидатам. Пожалуйста, оставляйте лучше ваши работы и вилку цен.

11 лет назад
kinds
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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