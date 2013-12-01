Красивый баннер для сайта.

Есть два картинки - меню дисков по подготовке к ЕГЭ по математике:

http://cs411316.vk.me/v411316830/57dd/NGhJ5TKJd6A.jpg

http://cs411316.vk.me/v411316830/57d5/oQ7iOmXYoEM.jpg

К ним нужна третья картинка-баннер в похожем стиле.

Она будет вместе с ними сменяться как слайды. Как здесь - http://egetrener.ru/index-dbg_disc.php (нужно открыть сайт и немного подождать).

Наверху должна такая же надпись ЕГЭ-тренер. На основном пространстве текст:

Самые качественные и дорогие диски

по подготовке к ЕГЭ в интернете.

150 видеоуроков от Ольги Себедаш.

Внизу привлекающая внимание красная кнопка "купить".

Вцелом баннер должен быть нарисован в похожем стиле на две другие картинки, однако выделяться среди них, так как по смыслу он из них главный и отличается от них по смыслу - он сам по себе не является обложкой диска, как первые два.

Важна аккуратность и качественность работы. Должно получиться привлекательно и не хуже, чем в двух примерах. Важно, чтобы результат не было слишком ярким, пестрящим и "блестящим".

Есть получится действительно хорошо - стоимость работы обязательно повысим.