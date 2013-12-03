Добавить аккуратно надписи в готовые банеры jpeg

Нужно в эти банеры

http://gandg.ru/media/defaultpage/b1.jpg

http://gandg.ru/media/defaultpage/b5.jpg

заменить аккуратно и красиво (тем же или близким шрифтом!) пару фраз о скидках, исходников нет, прямо в jpeg.

в первом банере

вместо "Здоровые дети" - "Позаботьтесь о детях" -

вместо "Что может быть важнее" - " Зимой высылаем в 2 раза больше!"

во втором банере, к

"Избыточный вес" добавить "Только в декабре, специальная акция!"

вместо "С этим можно справиться" - "1+1=2!"

Принимаю только заявки с выставленной ценой!!!