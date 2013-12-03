Есть два картинки - меню дисков по подготовке к ЕГЭ по математике: http://cs411316.vk.me/v411316830/57dd/NGhJ5TKJd6A.jpg http://cs411316.vk.me/v411316830/57d5/oQ7iOmXYoEM.jpg К ним нужна третья картинка-баннер в похожем стиле. Она будет вместе с ними сменяться как ...
Добавить аккуратно надписи в готовые банеры jpeg
Нужно в эти банеры
http://gandg.ru/media/defaultpage/b1.jpg
http://gandg.ru/media/defaultpage/b5.jpg
заменить аккуратно и красиво (тем же или близким шрифтом!) пару фраз о скидках, исходников нет, прямо в jpeg.
в первом банере
вместо "Здоровые дети" - "Позаботьтесь о детях" -
вместо "Что может быть важнее" - " Зимой высылаем в 2 раза больше!"
во втором банере, к
"Избыточный вес" добавить "Только в декабре, специальная акция!"
вместо "С этим можно справиться" - "1+1=2!"
Принимаю только заявки с выставленной ценой!!!
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