Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут ...
Нарисовать шапку для сайта торговли Россия-Китай
Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена.
Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) лента (примерное фото прикреплено, в нем нужно украинский флаг поменять на российский).
Пример шапки, которая нравится (сайт-конкурент), прикреплен. Нужно постараться сделать лучше.
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