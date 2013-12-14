Нарисовать шапку для сайта торговли Россия-Китай

Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена.

Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) лента (примерное фото прикреплено, в нем нужно украинский флаг поменять на российский).

Пример шапки, которая нравится (сайт-конкурент), прикреплен. Нужно постараться сделать лучше.