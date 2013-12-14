Нарисовать шапку для сайта торговли Россия-Китай

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Завершен11 заявок196 просмотров

Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена.

Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) лента (примерное фото прикреплено, в нем нужно украинский флаг поменять на российский).

Пример шапки, которая нравится (сайт-конкурент), прикреплен. Нужно постараться сделать лучше.

11 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Прекрасный дизайнер, моментально воплощающий любые идеи
Елена хороший заказчик, четкая в своих требованиях к работе. Работать было очень приятно и легко.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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