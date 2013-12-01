Банеры на сайт

Есть два картинки - меню дисков по подготовке к ЕГЭ по математике: http://cs411316.vk.me/v411316830/57dd/NGhJ5TKJd6A.jpg http://cs411316.vk.me/v411316830/57d5/oQ7iOmXYoEM.jpg К ним нужна третья картинка-баннер в похожем стиле. Она будет вместе с ними сменяться как ...