Уважаемые исполнители, Необходима графика новогодней тематики для приложения-поздравлялки клиентов на сайт, детали которого по ссылке http://app.uxpin.com/2c65a3172b5e67c503aafb5eef1878331b677c5d/4721441m, а также баннер на главную сайта также новогодний. Все обсуждения и детали в ...
Изготовление баннера
Требуется изготовление рекламного баннера .Баннер размером 468 Х 60 не более чем на 100 Кб . Тематика портал-форум для родителей.
Выбранный исполнитель
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