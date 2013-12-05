Изготовление баннера

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Завершен20 заявок152 просмотра

Требуется изготовление рекламного баннера .Баннер размером 468 Х 60 не более чем на 100 Кб . Тематика портал-форум для родителей.

11 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично.Быстро и то что надо.
Только легкость. Общение, задание и оплата

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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