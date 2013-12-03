Баннер "Кредит на операцию"

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Завершен2 заявки76 просмотров

Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию

Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу

Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут меняться последовательно.

Размер - 694х163

Цвета - органично цветам сайта.

Текст писать не нужно, он дописывается отдельно.

Картинка строится по тому же принципу, что и сейчас: фон, справа - изображение

Изображение на тему кредит, как отличное его оформлять, как приятно делать операцию в кредит:)

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$17
1 день
Спасибо за работу. Баннер выполнен красиво, быстро и недорого. Рекомендую
Было поставлено четкое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата. Буду рад ещё раз поработать.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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