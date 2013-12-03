Требуется 3 больших баннера (1024x411) + 3 маленьких (дублирующих суть больших) сюда - http://zovzolota.ru/ Не знаю получится-ли использовать картинки товаров, которые у нс есть - но хотелось-бы. (оригиналы могу прислать, но качество съемки - ...
Картинка к новогодней ночи
В общем так, требуется сделать картинку: "Новогодняя вечеринка в Олимпийской деревне!" Всё это будет происходить в спорт-баре "Легенда". Жду примеры ваших работ. Должно быть что - то примерно такое, как на образце.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте, для продвижения интернет-магазина на партнерских площадках, необходимо разработать 20 баннеров. Тематика "КОКТЕЙЛЬНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ". Сайт www.moyaodejda.ru. Форматы GIF, JPG Размеры файлов для баннеров вышеуказанных форматов: 250х40 – до 12 Кб ...Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.Завершен11 лет назад
Нужна шапка для сайта шириной 1200px (торговая компания, поставляющая различные товары на заказ в Россию из Китая). Лого имеется (прикреплено), структура шапки прикреплена. Внизу шапки над пунктами горизонтального меню желательна (если впишется) ...Завершен11 лет назад
Сделать баннер для данного сайта: http://plastiksurgery98.ru/ на тему - кредит на операцию Он будет размещен в шапке. Сейчас там слайд шоу Баннер статичный, из 2-3 картинок, они будут размешены в слайд-шоу, т.е. будут ...Завершен11 лет назад
нужно отрисовать макет в векторе. Интересует срок исполнения и стоимость?Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо хорошо отретушировать 500 интерьерных фотографий, далее нанести водный знак на них с последующим размещением фотографий на сайт. Укажите ваши ожидания по цене. Предпочтения будет отдано исполнителям с примерами работ.Баннеры30 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется изготовление рекламного баннера .Баннер размером 468 Х 60 не более чем на 100 Кб . Тематика портал-форум для родителей.Завершен11 лет назад
- $10
Нужны банеры в интернет-магазине. Размеры 600*120 и 300*120. Фото, предоставляются. адрес сайта dogbutik.ru Цена за банер не выше 10$. Работа не разовая, банеры нужны постоянно. Татьяна.Баннеры27 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые исполнители, Необходима графика новогодней тематики для приложения-поздравлялки клиентов на сайт, детали которого по ссылке http://app.uxpin.com/2c65a3172b5e67c503aafb5eef1878331b677c5d/4721441m, а также баннер на главную сайта также новогодний. Все обсуждения и детали в ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад