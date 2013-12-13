Баннеры jpeg 3 больших + 3 уменьшенных

Требуется 3 больших баннера (1024x411) + 3 маленьких (дублирующих суть больших) сюда - http://zovzolota.ru/

Не знаю получится-ли использовать картинки товаров, которые у нс есть - но хотелось-бы. (оригиналы могу прислать, но качество съемки - сами посмотрите какие)

Суть:

1, О том что это индивидуальные работы ювелиров и что у клиента есть возможность предоставить свой дизайн, который будет воплощен в кротчайшие сроки

2, Что-то намекающее на влюбленных, желательно написать Зов Золота примерно - http://f3.s.qip.ru/vNP0SdnL.png (зацепляющиеся "з" похожие на сердечки)

3, Что-то новогоднее и с сутью - скидка 10% на все товары и бесплатная доставка